Автобус сгорел в Петродворцовом районе Петербурга

Информация о пожаре в Петродворцовом районе Петербурга поступила спасателям в пятницу, 5 августа, в 6:02. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Прибывшие на месте ЧП спасатели увидели, что горит пассажирский автобус марки «МАЗ». В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две машины спецтехники. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

Информации о пострадавших не поступало. Лишь известно, что транспортное средство выгорело полностью.