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    05 августа 2022, 12:20

    Автобус сгорел в Петродворцовом районе Петербурга

    Оксана Лавнюженко

    Информация о пожаре в Петродворцовом районе Петербурга поступила спасателям в пятницу, 5 августа, в 6:02. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

    Прибывшие на месте ЧП спасатели увидели, что горит пассажирский автобус марки «МАЗ». В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две машины спецтехники. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

    Информации о пострадавших не поступало. Лишь известно, что транспортное средство выгорело полностью.