05 августа 2022, 12:20
Автобус сгорел в Петродворцовом районе Петербурга
Информация о пожаре в Петродворцовом районе Петербурга поступила спасателям в пятницу, 5 августа, в 6:02. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.
Прибывшие на месте ЧП спасатели увидели, что горит пассажирский автобус марки «МАЗ». В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две машины спецтехники. Пожар был ликвидирован за 20 минут.
Информации о пострадавших не поступало. Лишь известно, что транспортное средство выгорело полностью.