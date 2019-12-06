Автобус съехал в кювет в Подмосковье. Есть пострадавшие

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе М2 «Крым» в Подмосковье. По последней информации, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Между тем ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате ДТП пострадали шесть человек.

ЧП случилось на 92-м километре автодороги в Серпуховском районе Московской области примерно в 11:00. Автобус двигался по направлению к Туле. В какой-то момент пассажирский транспорт съехал на обочину.

На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД. Они выясняют причины случившегося.