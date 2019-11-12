Автобус съехал в кювет в Ленобласти. Пострадала женщина

Утром 12 ноября автобус, следовавший по маршруту «Никольское — Рыбацкое» съехал в кювет напротив завода «Нефрит Керамика».

В салоне автобуса в момент ДТП находились три пассажира, одна пассажирка получила травму ноги. Женщину госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.