  • Автобус съехал в кювет в Ленобласти. Пострадала женщина

    12 ноября 2019, 13:25

    Ирина Нагайникова

    Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    Утром 12 ноября автобус, следовавший по маршруту «Никольское — Рыбацкое» съехал в кювет напротив завода «Нефрит Керамика».

    В салоне автобуса в момент ДТП находились три пассажира, одна пассажирка получила травму ноги. Женщину госпитализировали.

    Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.