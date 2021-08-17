Автобус съехал с дороги в Бурятии. Пострадали почти 20 человек

В Бурятии 19 человек пострадали из-за съезда автобуса с дороги. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Авария произошла в Яравнинском районе, на территории карьера Горно-обогатительного комбината «Озерный». Всего в салоне были 20 пассажиров и один водитель, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

Все пассажиры — сотрудники комбината. Водитель управлял автобусом УРАЛ-3255-0010-41. По неустановленной пока причине он совершил съезд с дороги, а потом машина опрокинулась с высоты 3,5 метра. Травмы разной степени тяжести получили водитель и 18 пассажиров. Погибших нет.