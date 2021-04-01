Автобус, сбивший 12-летнего ребенка в Петербурге, попал на видео

Автобус сбил 12-летнего ребенка на перекрестке Наличной и Нахимова в Санкт-Петербурге. Мальчика госпитализировали, врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Инцидент произошел вечером 31 марта, о чем стало известно из информации сообщества «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Столкновение произошло в 17:20. На опубликованной записи заметно, что ребенок пытался пересечь дорогу и выскочил прямо перед маршруткой, водитель которой не заметил ребенка и сбил его.

Школьника от удара откинуло на расстояние в пару метров. По неподтвержденной информации, мальчик переходил улицу на красный свет сфетофора, напомнили в «Невских новостях».