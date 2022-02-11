Автобус сбил женщину, которая стояла на остановке в Уфе

В Республике Башкирия автобус, следовавший в Уфе по маршруту № 69, сбил на остановке 33-летнюю женщину.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД, на остановке «75 школа» в поселке Черниковка водитель автобуса во время посадки-высадки пассажиров наехал на 33-летнюю женщину. Она госпитализирована. О характере травм пока не сообщается.

15 пассажиров, находившихся автобусе, не пострадали.

Сейчас устанавливаются детали ДТП.