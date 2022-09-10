Автобус сбил велосипедиста на севере Москвы | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Автобус сбил велосипедиста на севере Москвы Источник сообщил о попавшем под колеса автобуса велосипедисте на севере Москвы «360»

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Пассажирский автобус сбил велосипедиста на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, авария произошла на перекрестке.

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Во время движения водитель автобуса сбил велосипедиста, который получил травмы.

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Также пострадал ребенок, который в это время находился в салоне общественного транспорта.

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