Автобус сбил велосипедиста на севере Москвы | 360°

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Автобус сбил велосипедиста на севере Москвы

Источник сообщил о попавшем под колеса автобуса велосипедисте на севере Москвы

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Пассажирский автобус сбил велосипедиста на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, авария произошла на перекрестке.

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Во время движения водитель автобуса сбил велосипедиста, который получил травмы.

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Также пострадал ребенок, который в это время находился в салоне общественного транспорта.

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