Происшествия 17 июля 2023, 15:33 Автобус сбил шестилетнюю девочку на самокате в Курганской области

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Девочка на самокате попала под колеса автобуса в городе Шадринске Курганской области. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на официальный сайт ГИБДД по региону.

Водитель ПАЗ 32054, двигаясь по улице Крайняя в сторону улицы Санаторная, наехал на ребенка в районе дома № 17. В этот момент девочка находилась на краю проезжей части.

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Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.