Автобус сбил пожилую женщину в Ростове-на-Дону

Накануне на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону произошла авария с участием пешехода и пассажирского автобуса. По информации региональной ГИБДД, автобус сбил женщину 1943 года рождения, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.

Как сообщила rostovgazeta.ru, пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 77, сбил пожилую женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель и 15 пассажиров, которые во время ДТП находились в салоне автобуса, не пострадали.