Автобус сбил пешехода в центре Москвы

В Москве на улице Маросейка в районе дома 7/8 «Газель» столкнулась с пешеходом. От удара его отбросило под стоявший рядом на парковке автобус. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены изменить транспортные маршруты № м3, т25 и 122. Водитель автобуса не стал отъезжать, опасаясь навредить пострадавшему. Очевидцам пришлось самостоятельно передвигать машину. По информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», пешехода якобы просто отбросило на автобус, а не под него. На место происшествия выехал наряд полиции. На данный момент следователи выясняют обстоятельства ДТП, передала «Русская планета».