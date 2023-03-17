Происшествия 17 марта 2023, 21:57 Автобус сбил пешехода у Киевского вокзала в Москве Источник: пешеход попал под колеса автобуса около Киевского вокзала в Москве РИА «Новости»

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Прохожий попал под колеса автобуса на площади Киевского вокзала в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом левой ноги.

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В автобусе в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров попросили выйти. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники столичной госавтоинспекции.

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