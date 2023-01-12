12 января 2023, 15:55
Автобус сбил несовершеннолетнего на юго-западе Москвы
Пассажирский автобус наехал на несовершеннолетнего пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария с участием автобуса произошла в четверг утром. В результате ребенок получил травмы разной степени тяжести, его передали медикам.
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Отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.
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ДТП
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