Происшествия 12 января 2023, 15:55 Автобус сбил несовершеннолетнего на юго-западе Москвы

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Пассажирский автобус наехал на несовершеннолетнего пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария с участием автобуса произошла в четверг утром. В результате ребенок получил травмы разной степени тяжести, его передали медикам.

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Отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.

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