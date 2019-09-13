Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске

Две женщины попали под колеса автобуса в Красноярске. Общественный транспорт наехал на них на переходе в центре города. Обеих пострадавших госпитализировали.

Информация о случившемся была опубликована в паблике «ЧП — Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео с места происшествия заметно, как две женщины идут по «зебре», когда их сбивает пассажирский автобус.

Наезд на пешеходов был совершен утром 13 сентября на улице Карла Маркса, сообщил сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу краевого ГИБДД.

«Автобус № 64 допустил наезд на двух женщин 1961 и 1955 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.

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Пострадавших доставили в больницу. Подробности их состояния не приводятся. Дорожные инспекторы начали проверку после ДТП.

В комментариях к публикации в соцсети некоторые пользователи обвинили в случившемся водителя автобуса. Другие решили, что свою роль сыграла плохая погода: в Красноярске шел дождь, и дороги были скользкими.