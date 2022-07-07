Автобус сбил девушку в Ростовской области

Девушка попала под колеса автобуса в Аксае Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла на улице Вартанова. В момент происшествия девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а автобус поворачивал на разрешающую дополнительную секцию. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В момент происшествия в автобусе находились два пассажира. Они и водитель травм не получили.