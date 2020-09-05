Автобус сбил детей на пешеходном переходе в Мурманске

ДТП произошло на перекрестке улиц Папанина и Челюскинцев 5 сентября, в районе 13:00. По предварительным данным, водитель автобуса № 107 сбил двух девочек 2004 и 2005 годов рождения на регулируемом пешеходном переходе.

Дети получили травмы и попали в больницу. Информации об их состоянии пока нет. Прокуратура организовала проверку по факту этой аварии. Сотрудники надзорного ведомства изучат все обстоятельства ДТП. О причинах аварии в прокуратуре региона не рассказали.