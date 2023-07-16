16 июля 2023, 15:12
Автобус сбил человека на севере Москвы
РЕН ТВ: автобус сбил человека на севере Москвы
В Северном административном округе Москвы человек попал под колеса общественного транспорта. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, в воскресенье, 16 июля, на севере столицы автобус наехал на пешехода. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы вытащили пострадавшего из-под машины и передали врачам.
Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Москве на шоссе Энтузиастов у дома № 92А водитель машины въехал в автомобиль такси и внедорожник.
ДТП
Москва 2023
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