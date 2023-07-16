Происшествия 16 июля 2023, 15:12 Автобус сбил человека на севере Москвы РЕН ТВ: автобус сбил человека на севере Москвы РИА «Новости»

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В Северном административном округе Москвы человек попал под колеса общественного транспорта. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, в воскресенье, 16 июля, на севере столицы автобус наехал на пешехода. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы вытащили пострадавшего из-под машины и передали врачам.

Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Москве на шоссе Энтузиастов у дома № 92А водитель машины въехал в автомобиль такси и внедорожник.