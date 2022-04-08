Автобус с жителями ДНР столкнулся с грузовиком под Ростовом

Микроавтобус, в котором ехали жители Донецкой Народной Республики, попал в аварию в Ростовской области. Он столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе. Один человек погиб. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Авария произошла на трассе Матвеев Курган — Родионово-Несветайск.

«Столкнулись микроавтобус из ДНР и грузовик», — сообщил источник агентства.

Всего в автобусе находились 17 граждан ДНР. Пострадали семь человек, из них один скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД уточнил, что авария произошла около 14:10 на 12-м километре автодороги Матвеев Курган — Большекрепенская — Родионово — Несветайская. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen, перевозивший 16 пассажиров, не справился с управлением и столкнулся по касательной с КамАЗом, ехавшим по встречному направлению. Одна пассажирка скончалась на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу, в том числе ребенок.