Автобус с врачами попал в аварию в Подмосковье

Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил подмосковных врачей. Погиб водитель грузовика. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Один человек погиб, Hyunday Porter не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом», — сказали «360» в пресс-службе МВД Подмосковья.

По предварительной информации, среди врачей никто не пострадал. Источник «360» уточнил, что в автобусе ФМБА находились около 40 медиков.