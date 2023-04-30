Происшествия 30 апреля 2023, 16:58 Автобус с военными перевернулся в Турции. Есть жертвы TRT Haber: перевозивший военных автобус опрокинулся в Турции, два солдата погибли РИА «Новости»

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Автобус с военными перевернулся в Турции. ЧП произошло в Балверене. По предварительным данным, в результате аварии есть два погибших. Кроме того, четыре человека получили травмы, сообщил телеканал TRT Haber.

По информации телеканала, автобус попал в аварию на участке трассы Ширнак — Улудере. Известно, что по меньшей мере двое военнослужащих скончались.

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На место ЧП направили большое количество бригад скорой помощи. Сюда прибыл и мэр Ширнака. Причины ДТП пока неизвестны. Все обстоятельства устанавливаются.

В Минобороны Турции уже обратились с соболезнованиями к родным жертв ДТП. Также в ведомстве выразили надежду, что пострадавшие поправятся в ближайшее время.

В начале февраля этого года в ДТП попал междугородний автобус на юго-востоке Турции — в регионе Бодрум. Число жертв тогда достигло восьми человек.