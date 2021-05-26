26 мая 2021, 14:58
Автобус с военными номерами попал в ДТП в Москве
Автобус с военными номерами попал в аварию на Большой Серпуховской улице в Москве. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, он столкнулся с легковушкой.
По данным телеканала, автобус врезался в универсал Toyota и потом снес отбойник. Легковая машина получила серьезные повреждения. Автобус остался практически цел.
В аварии никто не пострадал. Информации о причине ДТП пока нет. На месте происшествия работают полицейские и военные автоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства столкновения.