Автобус с военными номерами попал в ДТП в Москве

Автобус с военными номерами попал в аварию на Большой Серпуховской улице в Москве. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, он столкнулся с легковушкой.

По данным телеканала, автобус врезался в универсал Toyota и потом снес отбойник. Легковая машина получила серьезные повреждения. Автобус остался практически цел. В аварии никто не пострадал. Информации о причине ДТП пока нет. На месте происшествия работают полицейские и военные автоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства столкновения.