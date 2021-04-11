Автобус с вахтовиками перевернулся в Югре

Днем в субботу в Югре перевернулся автобус с рабочими. Предварительно, причиной стали плохие погодные условия. Информация об этом появилась на сайте «Ноябрьск 24».

Авария произошла на территории Югры, на 244-м километре автодороги Сургут — Салехард. Автобус ехал из Муравленко. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать сильный туман.

За медицинской помощью обратился один из двух водителей. В этот момент он отдыхал, а управлял машиной его напарник. Пострадавший сейчас находится в больнице.

На опубликованных фотографиях видно, что автобус лежит на боку на обочине, вокруг стоят люди. О состоянии пассажиров информации нет.

В субботу в Турции на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с автобусом, который перевозил 32 российских туриста. Из них 26 пострадали. Одна туристка в результате скончалась.