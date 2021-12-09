Автобус с вахтовиками попал в ДТП в Хабаровском крае. Транспортное средство вылетело в кювет. В результате случившегося несколько человек пострадали.

Об аварии около Дусеалинского туннеля сообщил телеканал РЕН ТВ. На опасном участке автобус сошел с дороги и угодил в кювет. На опубликованных каналом кадрах видно, что автобус лежит на боку.

Несколько человек получили травмы. Часть из них госпитализировали в медучреждения города Чегдомын.

Сейчас все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В Хабаровском крае 9 декабря вынесли приговор 42-летнему мужчине, по чьей вине осенью 2020 года погиб один человек и еще двое получили тяжелые травмы.

Будучи в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый вез рабочих в вахтовый поселок, в какой-то момент транспортное средство перевернулась. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».