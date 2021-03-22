Автобус с украинцами перевернулся в Польше

Автобус, в котором находились десять граждан Украины, перевернулся недалеко от города Кашице в Польше. Жертвой аварии стал один человек, еще пятеро пострадали.

ДТП произошло ночью. Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, генеральное консульство страны в Люблине находится на связи с правоохранительными органами Польши. Выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавшим должны оказать консульскую помощь.

В начале марта украинцы попали в аварию, когда ехали из Познани в Херсон. В салоне автобуса находились 57 граждан Украины. Тогда шестеро погибли на месте, еще 15 госпитализировали. Сейчас на родину вернулись уже 24 человека, уточнило РИА «Новости».