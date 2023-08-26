Происшествия 26 августа 2023, 09:03 Автобус с украинскими туристами попал в аварию в Италии Il Piccolo: 15 человек пострадали в ДТП с украинскими туристами в Триесте Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Триесте вечером 25 августа автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Об этом написала итальянская газета Il Piccolo.

Авария произошла на трассе А4, столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии 15 человек были ранены, среди них есть дети. На месте происшествия работали спасатели, пришлось привлечь два медицинских вертолета.

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«Три человека доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии», — уточнили журналисты.

По данным пожарной службы, фура и автобус с украинцами двигались в попутном направлении. После столкновения последний был сильно поврежден. Из-за аварии движение по магистрали в сторону Триеста пришлось перекрыть на несколько часов.

Ранее ДТП с погибшим и пострадавшими произошло в Нерюнгринском районе Якутии. Водитель вахтового автобуса не справился с управлением, и транспорт перевернулся. Пассажиров доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.