Происшествия 13 декабря 2023, 17:32 Автобус с учителями попал в смертельное ДТП во Владимирской области Автобус с костромскими учителями попал в смертельное ДТП во Владимирской области Telegram-канал прокуратуры Владимирской области

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Водитель автобуса, перевозившего группу учителей, стал жертвой ДТП во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры Владимирской области, авария произошла 13 декабря в 13:20 на 111-м километре автомобильной дороги М-8 «Холмогоры». В 500 метрах от границы Владимирской и Ярославской областей пассажирский автобус, перевозивший учителей из Костромской области, столкнулся с ехавшим впереди грузовиком.

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«Среди педагогов погибших нет. К сожалению, на месте аварии погиб водитель автобуса частной транспортной компании», — написал Ситников.

По его словам, при происшествии пострадали 19 человек из делегации педагогов. Двоих из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы.

Пострадавших доставили в больницу города Александрова Владимирской области. Они проходят комплексное обследование, после которого их отправят домой, указал Ситников. Прокуратура Владимирской области сообщила, что все негоспитализированные пассажиры находятся в пункте обогрева в районе деревни Верхние Дворики.

Telegram-канал прокуратуры Владимирской области Telegram-канал прокуратуры Владимирской области Telegram-канал прокуратуры Владимирской области Telegram-канал прокуратуры Владимирской области

Губернатор Костромской области выехал в больницу Александрова. Ситников также отметил, что разговаривал с главами Ярославской и Владимирской областей. Его коллеги оказывают необходимую помощь в полном объеме, заверил Ситников.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев указал в своем Telegram-канале, что к месту ДТП направили два автобуса из Переславля-Залесского.

«Учителей разместили в пункте временного пребывания, обеспечили питание, медицинскую и психологическую помощь», — отметил глава региона.

По данным администрации Костромской области, учителя ехали на автобусе в Москву, чтобы принять участие в торжественном мероприятии в честь закрытия Года педагога и наставника. В делегацию региона вошли более 40 человек.