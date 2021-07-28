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    28 июля 2021, 14:30

    Автобус с участниками крестного хода в Киеве попал в аварию

    Наза Салех Захи

    Пассажирский автобус, в котором находились почти 60 паломников, попал в ДТП в Ровенской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по ЧС.

    Автобус ехал из Киева во Львов, когда столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Sprinter. ЧП произошло 28 июля, в 02:34, на автодороге Киев — Чоп.

    «На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. <…> Среди пострадавших водитель фургона», — сказано в сообщении.

    В автобусе находились два водителя и 56 паломников. Никто из них не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

    Крестный ход, которая организовала Украинская православная церковь (УПЦ), прошел 27 июля по случаю 1033-летия Крещения Руси в центре Киева. По данным правоохранительных органов, в нем участвовали 55 тысяч человек. Полиция заявила, что нарушений во время мероприятия не было. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Крещения Руси.