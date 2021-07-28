Автобус с участниками крестного хода в Киеве попал в аварию

Пассажирский автобус, в котором находились почти 60 паломников, попал в ДТП в Ровенской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по ЧС.

Автобус ехал из Киева во Львов, когда столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Sprinter. ЧП произошло 28 июля, в 02:34, на автодороге Киев — Чоп.

«На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. <…> Среди пострадавших водитель фургона», — сказано в сообщении.

В автобусе находились два водителя и 56 паломников. Никто из них не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Крестный ход, которая организовала Украинская православная церковь (УПЦ), прошел 27 июля по случаю 1033-летия Крещения Руси в центре Киева. По данным правоохранительных органов, в нем участвовали 55 тысяч человек. Полиция заявила, что нарушений во время мероприятия не было. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Крещения Руси.