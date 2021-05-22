Автобус с туристами попал в аварию на трассе М-10

Произошла авария с туристическим автобусом на трассе М-10 Москва — Санкт-Петербург. Два человека получили травмы.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новгородского УМВД. Автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП в Новгородской области. По предварительным данным, он улетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 36 человек.

В результате происшествия никто не погиб, но два человека получили травмы. Их жизни ничего не угрожает.

УМВД выясняет причину и обстоятельства аварии. По данным ведомства, водитель был трезвым, но есть вероятность, что он мог уснуть за рулем.

Также в Москве утром в субботу автомобиль каршеринга врезался в отбойник. В результате один человек погиб. Столкновение произошло по адресу: Ленинградский проспект, дом 78. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.