Автобус с туристами опрокинулся в Карелии

Автобус, в котором находились более 30 туристов, съехал в кювет и упал на бок на трассе в Карелии. Шесть человек получили различные травмы. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. <…> В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пятеро из которых доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в полиции.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Карелия

По данным сайта, авария произошла около 11:00 в Питкярантском районе на 306-м километры автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте налево и съехал в правый по ходу движения кювет. В результате этого автобус опрокинулся. В числе туристов, которые ехали в сторону Сортавалы, были студенты Севастопольского государственного университета.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водитель автобуса в момент аварии был трезв.