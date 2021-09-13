Туристический и школьный автобусы столкнулись на юго-западе Турции. В результате ДТП травмы получили не менее 30 человек.

По данным местного информационного агентства Demiroren, в туристическом автобусе могли находиться туристы из России и Украины.

ЧП произошло на трассе Мугла — Денизли около 07:30 по московскому времени. По предварительным данным, у водителя туристического автобуса мог случиться сердечный приступ, из-за чего он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. По не подтвержденной официально информации, один человек скончался. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы и полиция.

В посольстве РФ в Турции информацию о ДТП с туристическим автобусом пока не прокомментировали.