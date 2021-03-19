Автобус с сотрудниками завода по производству томатной пасты перевернулся под Астраханью

Автобус с 30 пассажирами опрокинулась в Харабалинском районе Астраханской области. В аварии пострадали пять человек.

Транспорт, курсировавший по маршруту Комсомольский — Заволжское, опрокинулся на региональной трассе недалеко от населенного пункта Вольное. Находившиеся в автобусе люди являлись сотрудниками ООО АПК «Астраханский». Ранним утром в пятницу они направлялись на работу, сообщил ГКУ «Волгоспас» по региону.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших при ДТП не было. К месту следует МЧС.

Стало известно, что чаще всего в ДТП попадают водители, которые живут в Красноярском крае. Самые аккуратные автомобилисты — в Воронежской области.