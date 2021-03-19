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    19 марта 2021, 08:30

    Автобус с сотрудниками завода по производству томатной пасты перевернулся под Астраханью

    Гора Орлов

    Автобус с 30 пассажирами опрокинулась в Харабалинском районе Астраханской области. В аварии пострадали пять человек.

    Автобус с сотрудниками завода по производству томатной пасты перевернулся под Астраханью

    Транспорт, курсировавший по маршруту Комсомольский — Заволжское, опрокинулся на региональной трассе недалеко от населенного пункта Вольное. Находившиеся в автобусе люди являлись сотрудниками ООО АПК «Астраханский». Ранним утром в пятницу они направлялись на работу, сообщил ГКУ «Волгоспас» по региону.

    По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших при ДТП не было. К месту следует МЧС.

    Стало известно, что чаще всего в ДТП попадают водители, которые живут в Красноярском крае. Самые аккуратные автомобилисты — в Воронежской области.