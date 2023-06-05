Происшествия 05 июня 2023, 18:29 Автобус с сотней контрафактных Чебурашек задержали на трассе «Кавказ» Таможенники задержали сотню фальшивых Чебурашек на Ставрополье

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Сотрудники таможни в Ставропольском крае изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных Чебурашек. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

«Сотню контрафактных Чебурашек и три центнера одежды обнаружили таможенники в автобусе, следовавшем в Пятигорск», — уточнили в ведомстве.

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На одежде таможенники обнаружили логотипы известных брендов: Adidas, Puma, Kappa, Nike, Victoria`s Secret. В салоне автобуса нашли две тысячи футболок и поло, мужские спортивные костюмы, брюки, женское нижнее белье.

Водитель автобуса признался, что документов на продукцию нет, так как он просто перевозил груз с одного рынка на другой.

Таможенники весь товар изъяли. За нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности владельца незаконного груза собираются привлечь к ответственности.

В конце мая сотрудники ФТС задержали пассажирку из Гоа, любительницу дорогих украшений, в аэропорту Шереметьево.