05 июня 2023, 18:29
Автобус с сотней контрафактных Чебурашек задержали на трассе «Кавказ»
Таможенники задержали сотню фальшивых Чебурашек на Ставрополье
Сотрудники таможни в Ставропольском крае изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных Чебурашек. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
«Сотню контрафактных Чебурашек и три центнера одежды обнаружили таможенники в автобусе, следовавшем в Пятигорск», — уточнили в ведомстве.
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На одежде таможенники обнаружили логотипы известных брендов: Adidas, Puma, Kappa, Nike, Victoria`s Secret. В салоне автобуса нашли две тысячи футболок и поло, мужские спортивные костюмы, брюки, женское нижнее белье.
Водитель автобуса признался, что документов на продукцию нет, так как он просто перевозил груз с одного рынка на другой.
Таможенники весь товар изъяли. За нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности владельца незаконного груза собираются привлечь к ответственности.
В конце мая сотрудники ФТС задержали пассажирку из Гоа, любительницу дорогих украшений, в аэропорту Шереметьево.
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