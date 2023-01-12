12 января 2023, 17:10
Автобус с шахтерами загорелся во время поездки в Ростовской области
Автобус, в котором ехала бригада шахтеров, загорелся на дороге в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС по региону.
Возгорание зафиксировали 12 января в 7:40 на автотрассе М-4 «Дон». Пассажиры и водитель успели вовремя покинуть транспортное средство, никто не пострадал. К месту следования члены бригады добрались с помощью резервного транспорта.
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В тушении пожара приняли участие семь человек личного состава МЧС, а также две единицы спецтехники. Информации о причинах возгорания не поступало.
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