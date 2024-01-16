Происшествия 16 января 2024, 12:15 Автобус с рабочими попал в ДТП с Renault Logan под Пермью. Есть жертвы Три человека погибли в ДТП с иномаркой и автобусом в Пермском крае

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Три человека погибли в Пермском крае при столкновении иномарки и автобуса, перевозившего рабочих. ДТП произошло утром 16 января на трассе Пермь — Березники, сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, пожилой мужчина за рулем Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Higer.

В результате смертельные травмы получил пенсионер, управлявший легковушкой, и два его пассажира. В автобусе никто не пострадал.

«Полиция Прикамья» / Telegram «Полиция Прикамья» / Telegram «Полиция Прикамья» / Telegram «Полиция Прикамья» / Telegram «Полиция Прикамья» / Telegram

Пресс-служба регионального ГУ МВД также опубликовала фото и видео последствий аварии в своем официальном Telegram-канале «Полиция Прикамья». На кадрах видно, что легковая иномарка получила очень серьезные повреждения, улетев с трассы в кювет.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники полиции. Они работают на месте происшествия.