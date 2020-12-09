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    09 декабря 2020, 14:00

    Автобус с рабочими перевернулся под Темрюком

    Дарья Морозова

    Под Темрюком перевернулся автобус с рабочими. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Водитель автобуса не справился с управлением. Автобус вылетел на обочину, после чего перевернулся. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 12 человек. Госпитализация потребовалась только одному. По словам очевидцев, на дороге было мокро, из-за этого и могла произойти авария.

    Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента.