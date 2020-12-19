19 декабря 2020, 20:54
Автобус с призывниками из Дагестана врезался в легковушку. Видео
В Краснодарском крае автобус, перевозивший призывников из Дагестана, попал в ДТП. В военный ПАЗ влетела Škoda Rapid. Водитель легковой машины погиб, рассказали в ГИБДД. Несколько военнослужащих получили ушибы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного военного округа.
Авария произошла на 117-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. В момент столкновения в автобусе находились 14 призывников, два офицера, водитель и сопровождающий. Они направлялись из Махачкалы в Приморско-Ахтарск, уточнил портал kubnews.ru.
При столкновении несколько призывников получили ушибы. Медпомощь им оказали в больнице Краснодара. Угрозы жизни и здоровью призывников нет, заявили «360» в пресс-службе Южного военного округа.
По данным военных, водитель Škoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.