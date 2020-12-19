Автобус с призывниками из Дагестана врезался в легковушку. Видео

Авария произошла на 117-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. В момент столкновения в автобусе находились 14 призывников, два офицера, водитель и сопровождающий. Они направлялись из Махачкалы в Приморско-Ахтарск, уточнил портал kubnews.ru.

При столкновении несколько призывников получили ушибы. Медпомощь им оказали в больнице Краснодара. Угрозы жизни и здоровью призывников нет, заявили «360» в пресс-службе Южного военного округа.

По данным военных, водитель Škoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.