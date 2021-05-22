Автобус с первоклассниками загорелся в Петербурге по пути в цирк. Видео

В Приморском районе Санкт-Петербурга на Ушаковской набережной загорелся экскурсионный автобус. В нем находились 47 первоклассников с родителями — они ехали на представление в цирк.

Предварительно, сильное задымление было вызвано возгоранием в моторном отсеке. Его удалось ликвидировать до приезда спасательных служб, сообщает 78.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

В распоряжении «360» оказалось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что автобус некоторое время продолжал движение, чтобы съехать с оживленной трассы и высадить пассажиров.

От его задней части валил густой белый дым. Как только автобус остановился, подъехали машины скоро помощи — медики помогли детям и взрослым выйти на воздух и убедились, что никто не пострадал. Пассажиры быстро отошли от дымящегося транспорта на безопасное расстояние. Водители как минимум четырех автомобилей с огнетушителями хотели помочь в тушении пожара.