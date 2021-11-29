Автобус с пассажирами загорелся в Кирове

В Кирове произошел пожар в автобусе с 25 пассажирами. Они успели выбежать, прежде чем машина сгорела дотла. Об этом сообщили на сайте регионального главка МЧС.

Автобус ПАЗ на маршруте № 84 загорелся возле здания администрации Кирова на улице Воровского в понедельник, около 10 утра. Причина возгорания маршрутки выясняется. ЧП не повлияло на движение общественного транспорта.

На кадрах с места происшествия показано, что автобус сгорел дотла.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Все 25 пассажиров, находившихся в салоне, успели вовремя покинуть автобус еще до приезда спасателей. О судьбе водителя не уточняется.

Для тушения автобуса на место выезжали два пожарных расчета.

На сайте мэрии Кирова сообщили, что этот маршрут обслуживает ООО «ТЭП „Трансавто К“». Сгоревший автобус был выпущен в 2015 году. Последний плановый осмотр он прошел в сентябре. Глава города Дмитрий Осипов поручил проверить все кировские компании, занимающиеся перевозками, но после того, как выяснят причины произошедшего.

Прокуратура Кировской области начала проверку. На сайте ведомства уточнили, что водитель и кондуктор экстренно эвакуировали всех пассажиров, благодаря чему удалось избежать последствий.