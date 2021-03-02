Автобус с пассажирами загорелся в Ханты-Мансийске

Пассажирский автобус загорелся в Ханты-Мансийске. Люди смогли вовремя выбраться из транспортного средства. Видео с места произошедшего опубликовали в группе «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

По информации сотрудников ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в моторном отсеке, сообщил сайт URA.ru.

«На момент прибытия пожарных людей в автобусе не было. Была повреждена изоляция проводки в моторном отсеке», — объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливают специалисты. Если правила пожарной безопасности были нарушены, предпринимателю грозит административное наказание.