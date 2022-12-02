Происшествия 02 декабря 2022, 08:17 Автобус с пассажирами загорелся в Башкирии МЧС сообщило о пожаре в автобусе с пассажирами в Салавате Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в автобусе, где находились 50 пассажиров, в городе Салават. Люди эвакуировались самостоятельно, в результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкирия, написало РИА «Новости».

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По информации ведомства, рейсовый автобус загорелся в 07:02 по местному времени (05:02 по московскому времени — прим. ред.). ЧП произошло на остановке общественного транспорта «Три богатыря». Туда направили силы и средства МЧС России, а также сотрудников управления по делам ЧС Салавата и пожарных от «Газпром нефтехим Салават».

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«По предварительной информации, в автобусе находилось около 50 пассажиров, которые самостоятельно вышли, пострадавших нет», — сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Причину пожара сейчас устанавливаются, на место приехал дознаватель МЧС России.