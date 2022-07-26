Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Перми

Пожар произошел в Перми. Там на ходу загорелся пассажирский автобус с людьми. Об этом сообщили «АиФ — Прикамье» со ссылкой на министерство территориальной безопасности края.

Ситуация произошла в Орджоникидзевском районе, когда автобус двигался по улице Лянгасова в сторону Левшино. Пассажиры и водитель успели вовремя покинуть транспортное средство. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину возгорания, передали Ura.ru.