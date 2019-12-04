Автобус с пассажирами врезался в столб в Саратове. Пострадали более 10 человек

Пассажирский автобус влетел в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. По предварительной информации, 11 человек пострадали.

Как сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Саратову, ЧП произошло около дома № 24 в Заводском районе города. Пассажирский транспорт двигался по маршруту № 6.

«Произошел наезд автобуса на препятствие. По предварительной информации, 11 человек пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются», — заявила представительница ведомства.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщило, что число пострадавших в результате аварии увеличилось до 15.

О состоянии, находившихся в салоне людей, почти ничего не известно. Так, в областной службе спасения рассказали, что информации о тяжелых пострадавших пока нет. В Госавтоинспекции назвали предварительную причину случившегося. Представители ГИБДД заявили, что 38-летний водитель не смог справиться с управлением.