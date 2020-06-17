Автобус с пассажирами врезался в мост под Тулой. Видео
Об этом «360» сообщил начальник отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы по Тульской области Андрей Викторович Ярцев. Он отметил, что несколько человек доставлены в больницу.
«Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства и причины, которые способствовали свершению данного ДТП», — сообщил он.
Видео инцидента опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте».
По данным ТАСС, в центре медицины катастроф области, состояние двоих раненых оценивается, как тяжелое.
Ранее жуткое ДТП произошло в Челябинской области. Грузовик на полной скорости влетел в пробку машин, не оставив шансов на спасение.В итоге в ДТП погибли на месте два человека, еще шестеро — пострадали. Водителя грузовика задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.