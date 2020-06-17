Автобус с пассажирами врезался в мост под Тулой. Видео

На окраине Тулы автобус въехал в опору моста. В нем находились девять человек. Жертв нет.

Об этом «360» сообщил начальник отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы по Тульской области Андрей Викторович Ярцев. Он отметил, что несколько человек доставлены в больницу.

«Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства и причины, которые способствовали свершению данного ДТП», — сообщил он.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте».

По данным ТАСС, в центре медицины катастроф области, состояние двоих раненых оценивается, как тяжелое.

Ранее жуткое ДТП произошло в Челябинской области. Грузовик на полной скорости влетел в пробку машин, не оставив шансов на спасение.В итоге в ДТП погибли на месте два человека, еще шестеро — пострадали. Водителя грузовика задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.