Автобус с пассажирами врезался в грузовик на трассе под Воронежем

Пассажирский автобус Setra маршрута Борисоглебск — Москва влетел в грузовик Volvo вечером 30 октября на 423-м километре автодороги Курск — Саратов в Воронежской области. Водитель автобуса погиб. По данным полиции, именно он виноват в ДТП.

«35-летний житель Борисоглебска, управляя автобусом Setra, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге Новохоперск — Верхний Карачан, при выезде на автодорогу Курск — Саратов не уступил дорогу большегрузному автомобилю „Вольво“ с прицепом под управлением 46-летнего мужчины», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Нарушивший правила дорожного движения водитель погиб. В автобусе на момент аварии находились 13 человек. Детей в салоне не было. 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их отвезли в больницы.

Следователи проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они опросят очевидцев, пассажиров автобуса и назначат необходимые экспертизы.