Автобус с пассажирами влетел в столб в Ижевске

Автобус, набитый людьми, врезался в столб в Ижевске. Пострадали девять человек. Детей среди них нет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров автобуса получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — сообщили в полиции.

Источник фото: пресс-служба УМВД РФ по Удмуртии

Авария произошла утром 4 марта около 07:24 напротив дома № 1 на улице Буммашевская. За рулем автобуса «Нефаз» находилась женщина 1983 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в столб.

В местном МЧС сообщили, что на момент ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров.