07 сентября 2020, 17:01
Автобус с пассажирами упал с обрыва в Крыму
«Газель» с пассажирами упала в обрыв под Судаком, недалеко от бухты Каспель. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на МЧС Крыма.
Автобус скатился по склону вниз на 20 метров. После чего ударился в валун.
Прибывшие на место ДТП спасатели предотвратили возгорание «Газели», а также помогли водители и троим пассажирам, написала «Газета.ru».
Пострадавшие отказались от медицинской помощи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.