Автобус с пассажирами упал с обрыва в Крыму

Автобус скатился по склону вниз на 20 метров. После чего ударился в валун.

Прибывшие на место ДТП спасатели предотвратили возгорание «Газели», а также помогли водители и троим пассажирам, написала «Газета.ru».

Пострадавшие отказались от медицинской помощи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.