Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Смоленске

Девять человек получили травмы во время столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Смоленске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Участниками аварии стали машина Volkswagen и маршрутка. Шесть человек осмотрели в медицинском учреждении. Состояние здоровье пострадавших врачи оценили как легкой и средней степени тяжести. Губернатор области Алексей Островский поручил оказать необходимую помощь пострадавшим, а перевозчиков попросил усилить соблюдение правил перевозок пассажиров, добавила «Газета.ru».