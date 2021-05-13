13 мая 2021, 15:10
Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Смоленске
Девять человек получили травмы во время столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Смоленске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Участниками аварии стали машина Volkswagen и маршрутка. Шесть человек осмотрели в медицинском учреждении. Состояние здоровье пострадавших врачи оценили как легкой и средней степени тяжести.
Губернатор области Алексей Островский поручил оказать необходимую помощь пострадавшим, а перевозчиков попросил усилить соблюдение правил перевозок пассажиров, добавила «Газета.ru».