Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились 30 человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля, в 22:55 по московскому времени, в Миллеровском районе Ростовской области. Водитель автобуса Neoplan столкнулся с грузовиком MAN, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В Миллеровском районе водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь из Ростова-на-Дону в Москву, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в правой полосе в попутном направлении грузовиком MAN», — сообщили агентству в ведомстве.

В аварии пострадал водитель автобуса. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее пять подростков погибли в аварии в Новочеркасске в Ростовской области. Им было по 14-15 лет. Шестой школьник, который был вместе с ними в салоне автомобиля в момент ДТП, находится в реанимации. По погибшим ребятам в городе 20 апреля администрация объявила траур.