Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Белгородской области

В Белгородской области при столкновении большегруза и автобуса пострадали пассажиры.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на информацию регионального УМВД, в течение суток в трех ДТП получили травмы три человека, один скончался. 16 января в Ровеньском районе на трассе Свистовка — Ясены не поделили дорогу грузовик с прицепом и автобус ПАЗ, перевозивший работников предприятия. Согласно предварительным данным, причиной ДТП могло быть несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса. Из четырех пассажиров автобуса травмы получили 35-летний мужчина и 47-летняя женщина. Водители обеих машин и другие пассажиры не пострадали.

В Валуйках Renault Logan сбил переходившую Совхозную улицу 79-летнюю пенсионерку. Он умерла на месте ДТП.

В Белгороде 27-летняя девушка шла по пешеходному переходу на улице Константина Заслонова. Ее сбил Nissan Almera под управлением 61-летнего мужчины. Девушку госпитализировали с травмами.