Автобус с пассажирами съехал в кювет под Новосибирском

Автобус, перевозивший пассажиров из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. Причиной стало плохое самочувствие водителя.

Как рассказали «360» в пресс-службе регионального главка МВД, ЧП произошло в 07:00 (03:00 по московскому) в Черепановском районе на 83-м километре трассы. ДТП произошло с междугородним автобусом Scania.

«Водителю стало плохо, после чего он съехал в кювет слева по ходу движения», — отметили в МВД.

В салоне находились 42 пассажира. Никто из них не пострадал. Медики оказали всю необходимую помощь 63-летнему мужчине, которому стало плохо за рулем. Дальше автобус повел сменный водитель.