Автобус с пассажирами влетел в жилой дом в Уфе. Видео

Вахтовый автобус врезался в пятиэтажный дом в центре Уфы. В салоне находились 30 пассажиров. В результате аварии четыре человека пострадали. Их госпитализировали.

Как сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, все произошло в 08:50 по местному времени (06:50 по мск) на проспекте октября. В аварию попал автобус марки НЕФАЗ. ТАСС уточнил, что в автобусе детей не было.

«Автобус совершил наезд на пятиэтажный жилой дом. В результате ДТП пострадало четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу», — рассказали РИА «Новости" в ГУ МЧС по Башкирии.

Сведений о состоянии водителя нет. Остальные пассажиры продолжили поездку на другом транспортном средстве. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Между тем, в соцальное сети «ВКонтакте» появилось видео с места ЧП. На нем видно, как автобус буквально впечатался в угол жилого дома.